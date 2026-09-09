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Lecture au parc, Parc de Bougainville, Marseille

mardi 15 septembre 2026 · Parc de Bougainville · Marseille

Lecture au parc, Parc de Bougainville, Marseille

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Lieu
Parc de Bougainville
Adresse
50 Boulevard de Briançon, 13003 Marseille
Ville
13003 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Lecture au parc Mardi 15 septembre, 16h30 Parc de Bougainville Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T16:30:00+02:00 – 2026-09-15T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-15T16:30:00+02:00 – 2026-09-15T18:00:00+02:00

SEPTEMBRE : Mardi 01, Mardi 08, Mardi 15, Mardi 22, Mardi 29
OCTOBRE : Mardi 06, Mardi 13
DE 16H30 A 18H
Les bibliothécaires donnent rendez-vous aux enfants sur leur tapis, pour un temps de lecture partagée. Albums, contes, BD, livres jeux il y en a pour tous les goûts.

Parc de Bougainville 50 Boulevard de Briançon, 13003 Marseille Marseille 13003 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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