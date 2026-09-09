Lecture au parc, Parc de Bougainville, Marseille

Informations pratiques

Lecture au parc Mardi 15 septembre, 16h30 Parc de Bougainville Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T16:30:00+02:00 – 2026-09-15T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-15T16:30:00+02:00 – 2026-09-15T18:00:00+02:00

SEPTEMBRE : Mardi 01, Mardi 08, Mardi 15, Mardi 22, Mardi 29

OCTOBRE : Mardi 06, Mardi 13

DE 16H30 A 18H

Les bibliothécaires donnent rendez-vous aux enfants sur leur tapis, pour un temps de lecture partagée. Albums, contes, BD, livres jeux il y en a pour tous les goûts.

Parc de Bougainville 50 Boulevard de Briançon, 13003 Marseille Marseille 13003 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Événement des bibliothèques de Marseille

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