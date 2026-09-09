Éveil musical, Médiathèque Salim-Hatubou, Marseille

Informations pratiques

Éveil musical Mercredi 9 septembre, 10h00 Médiathèque Salim-Hatubou Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T10:00:00+02:00 – 2026-09-09T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-09T10:00:00+02:00 – 2026-09-09T11:00:00+02:00

Découverte de la musique pour les tout-petits. Venez taper, gratter, chanter, danser avec nous !

Pour les enfants de 0 à 5 ans.

Médiathèque Salim-Hatubou 1 rue des Frégates 13015 Marseille Marseille 13015 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 94 83 90 »}]

Événement des bibliothèques de Marseille