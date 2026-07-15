109 – Capucine & Easy Tigre Peniche Marcounet Paris
mardi 8 septembre 2026 · Peniche Marcounet · Paris
Informations pratiques
CAPUCINE :
Une voix douce et profonde, des mots à vif et cathartiques, Capucine envoûte. Initialement danseuse contemporaine, elle trouve en la musique un exutoire quand celui du corps devint douleur. Capucine sculpte ainsi son identité entre sonorités synth et dark-pop. Par sa plume, elle soigne. Elle soigne son âme, se fait voix des incompris et de leurs névroses.
À 23 ans, c’est une femme avide de liberté qui nous offre des textes engagés, mettant en lumière les enjeux de notre temps, l’importance de la justice, du respect et de l’amour. Ses influences se construisent de Jacques Brel à Billie Eilish, de Stromae à Aurora ou encore Björk.
Artiste émergente de la scène francophone, son premier EP est actuellement en finalisation. Deux ans après « Maladie », cumulant plus de 50K écoutes sur les plateformes, des nouvelles sorties sont attendues pour fin 2026 !
https://www.instagram.com/capucine.chmt/
EASY TIGRE :
Tigre est une artiste française d’origine corse et palestinienne. Son nom de famille, Nimir, signifie « tigre » en arabe. Influencée par la soul, les musiques électroniques, la chanson française et la pop, elle mêle des atmosphères mélancoliques à des rythmes groovy et des sonorités pop portées par les synthétiseurs.
Chanteuse : Tigre
Synthé : Roméo Guillard
Basse : Adrien Corto
https://www.instagram.com/easytigre/
L’idée du 109, du « sang neuf ». Le concept ? 2 jeunes talents, 2 sets de 45 minutes, et surtout une occasion de montrer à Paris de quoi elles/ils sont capables.
Le mardi 08 septembre 2026
de 20h00 à 22h00
payant
12 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-08T23:00:00+02:00
fin : 2026-09-09T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-08T20:00:00+02:00_2026-09-08T22:00:00+02:00
Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris
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