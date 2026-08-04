Atelier cirque sur la place Marthe Simard – Paris 14 Place Marthe Simard, Maurice Noguès Paris
jeudi 6 août 2026 · Place Marthe Simard, Maurice Noguès · Paris
Informations pratiques
La compagnie Le Fil de Soie a le plaisir de proposer un atelier cirque sur la place Marthe Simard, devant le centre social Maurice Noguès. Elle y fait découvrir les arts du cirque, comme les échasses, le jonglage, et bien plus encore.
Gratuit et ouvert à tous.te.s pour toutes les tranches d’âge.
Date et lieu
Jeudi 6 août 2026
14h30 – 16h30
Place Marthe Simard, 75014 Paris
Contact
Mattia PASTORE — Médiateur culturel — 06 66 73 93 21
Venez découvrir les arts du cirque à travers un atelier de la Cie Le Fil de Soie, gratuit et ouvert à tous.
Le jeudi 06 août 2026
de 14h30 à 16h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-06T17:30:00+02:00
fin : 2026-08-06T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-06T14:30:00+02:00_2026-08-06T16:30:00+02:00
Place Marthe Simard, Maurice Noguès Place Marthe Simard 75014 Paris
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