109 Concert de fin d’année Guitartitude 8 rue du Général Emile Mairal Montluçon

Informations pratiques

Montluçon

109 Concert de fin d’année Guitartitude

8 rue du Général Emile Mairal 109 L’Embarcadère Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Un rendez-vous musical à ne pas louper !

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8 rue du Général Emile Mairal 109 L’Embarcadère Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 88 18 info@109montlucon.com

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English :

A musical event you won’t want to miss!

L’événement 109 Concert de fin d’année Guitartitude Montluçon a été mis à jour le 2026-08-26 par Montluçon Tourisme