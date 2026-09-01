AGENDA · Montluçon
109 Concert de fin d’année Guitartitude 8 rue du Général Emile Mairal Montluçon
vendredi 18 septembre 2026 · 8 rue du Général Emile Mairal · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
109 Concert de fin d’année Guitartitude
8 rue du Général Emile Mairal 109 L’Embarcadère Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Un rendez-vous musical à ne pas louper !
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8 rue du Général Emile Mairal 109 L’Embarcadère Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 88 18 info@109montlucon.com
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English :
A musical event you won’t want to miss!
L’événement 109 Concert de fin d’année Guitartitude Montluçon a été mis à jour le 2026-08-26 par Montluçon Tourisme
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