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AGENDA · Montluçon

109 Concert de fin d’année Guitartitude 8 rue du Général Emile Mairal Montluçon

vendredi 18 septembre 2026 · 8 rue du Général Emile Mairal · Montluçon

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
8 rue du Général Emile Mairal
Adresse
109 L'Embarcadère
Ville
03100 Montluçon
Département
Allier
Tarif

Montluçon

109 Concert de fin d’année Guitartitude

8 rue du Général Emile Mairal 109 L’Embarcadère Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Un rendez-vous musical à ne pas louper !
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8 rue du Général Emile Mairal 109 L’Embarcadère Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 88 18  info@109montlucon.com

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English :

A musical event you won’t want to miss!

L’événement 109 Concert de fin d’année Guitartitude Montluçon a été mis à jour le 2026-08-26 par Montluçon Tourisme

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