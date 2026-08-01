Rentrée Echecs de l’Echiquier Montluçonnais Espace Boris Vian Montluçon

Informations pratiques

Montluçon

Rentrée Echecs de l’Echiquier Montluçonnais

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 14:00:00

fin : 2026-09-23 16:00:00

Date(s) :

2026-08-29 2026-09-02 2026-09-05 2026-09-09 2026-09-12 2026-09-16 2026-09-19 2026-09-23 2026-09-26 2026-09-30

Venez découvrir le monde des échecs avec l’association échiquier montluçonnais !

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Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45 cavalier.blanc@orange.fr

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English :

Come and discover the world of chess with the Echiquier Montluçonnais association!

L’événement Rentrée Echecs de l’Echiquier Montluçonnais Montluçon a été mis à jour le 2026-08-12 par Montluçon Tourisme