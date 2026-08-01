UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montluçon

Rentrée Echecs de l’Echiquier Montluçonnais Espace Boris Vian Montluçon

samedi 29 août 2026 · Espace Boris Vian · Montluçon

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Espace Boris Vian
Adresse
27 rue des Faucheroux
Ville
03100 Montluçon
Département
Allier
Tarif

Montluçon

Rentrée Echecs de l’Echiquier Montluçonnais

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:00:00
fin : 2026-09-23 16:00:00

Date(s) :
2026-08-29 2026-09-02 2026-09-05 2026-09-09 2026-09-12 2026-09-16 2026-09-19 2026-09-23 2026-09-26 2026-09-30

Venez découvrir le monde des échecs avec l’association échiquier montluçonnais !
  .

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45  cavalier.blanc@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the world of chess with the Echiquier Montluçonnais association!

L’événement Rentrée Echecs de l’Echiquier Montluçonnais Montluçon a été mis à jour le 2026-08-12 par Montluçon Tourisme

À voir aussi à Montluçon (Allier)