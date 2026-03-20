FEIA : Plongez avec Feia dans un univers sonore alliant distorsion et harmonie

Feia est un groupe alt rock/shoegaze qui sculpte des paysages sonores éthérés entre distorsions vaporeuses et mélodies envoûtantes. Inspiré par l’esthétique shoegaze des années 90 et la scène indie moderne, il créé une atmosphère immersive où la mélancolie se mêle à l’évasion sonore.

Assia – Chant et guitare

Nicolas – Chant et Guitare

Chany – Basse

Max – Batterie

HÉROÏNES : L’ARGENT DU COEUR

Cinq chevelus, trois guitares, un piano, une batterie, et des amplis trop petits pour l’ambition naïve de faire plus de bruit que les autres.

Entassé dans un sous-sol de Fontenay-sous-Bois, le groupe cultive déjà une alchimie naissante, autour de textes bêtes et méchants, en anglais, sur des instrumentales lourdes, à la sauce glam et grunge.

Le groupe fait ses armes sous le nom de Blueminds, en écumant les bars parisiens, avant de s’orienter vers une écriture nouvelle. Avec des textes en français, à l’ombre mère du surréalisme d’un Bashung, du trop doux trop amer de Souchon, sur fond de provoc’ à la Gainsbarre : Blueminds devient Héroïnes.

Musicalement, les influences de chacun se dévoilent sous l’égide d’une cohésion totale. Il y a du Pink Floyd, du Led Zep, du Radiohead, et tout ça se mélange, s’entremêle, se transforme et donne naissance à une pâte singulière, que servent les guitares encrassées, le clavier feutré, la basse très près du corps, et la batterie tranchante au rythme biseauté.

C’est la volonté de créer un projet cohérent et original qui fait naître l’idée d’une résidence, à l’isolement et dans la nature, et qui ouvre ainsi le second volet de l’histoire du groupe.

Romain – Guitare / Chant

Matthieu – Guitare / Chœurs

Mehdi – Basse / Chœurs

Ingmar – Piano / Chœurs

Louis – Batterie

Le concept ? 2 jeunes talents, 2 sets de 45 minutes, et surtout une occasion de montrer à Paris de quoi elles/ils sont capables.

Le mercredi 08 avril 2026

de 20h00 à 22h00

payant Billetterie : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-08T23:00:00+02:00

fin : 2026-04-09T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-08T20:00:00+02:00_2026-04-08T22:00:00+02:00

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris



Afficher la carte du lieu Peniche Marcounet et trouvez le meilleur itinéraire

