109 – Tensing X Jeanne Boca Peniche Marcounet Paris

Informations pratiques

Tensing est un artiste pop électro à la fausse nonchalance, porté par des textes en français qui racontent les flottements du quotidien.

Entre chanson pop et textures électroniques, il mêle mélancolie dansante, tension nerveuse et productions brutes.

Nourri par Étienne Daho, Christine and the Queens ou Odezenne, il développe un univers intime et singulier.

Sur scène, accompagné d’un batteur, Tensing livre un live organique et électronique où l’on danse autant que l’on ressent.

Après une tournée de 25 dates en 2025, il prépare son premier EP pour 2026, après avoir notamment ouvert pour Suzane, Sam Sauvage et Miel de Montagne.

https://www.instagram.com/titouantensing/

Jeanne Boca compose et chante une pop française pétillante, aux sonorités électro et alternatives. Ses textes poétiques et engagés font résonner sa sensibilité au monde. Elle y aborde la sororité, les confusions intérieures, l’amour et les peines. Les mélodies et les sonorités de ses chansons sont rythmées, espiègles, chaleureuses, sensuelles et entraînantes. Elles font danser autant qu’elles émeuvent et touchent les cœurs qui doutent, les cœurs joyeux, les cœurs en peine, avec beaucoup de tendresse.

Sur scène, elle est accompagnée de son frère musicien Ajaz, avec qui elle propose un set énergique et envoûtant, porté par des guitares électriques, des synthés, de la danse et une voix singulière.

https://www.instagram.com/jeanneboca/

Le concept ? 2 jeunes talents, 2 sets de 45 minutes, et surtout une occasion de montrer à Paris de quoi elles/ils sont capables.

Le mardi 29 septembre 2026

de 20h00 à 22h00

payant Billetterie : 8 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-29T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-30T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-29T20:00:00+02:00_2026-09-29T22:00:00+02:00

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris



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