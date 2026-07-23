Tout est en ordre Institut suédois Paris

Informations pratiques

À partir de gestes ordinaires – faire la queue, attendre son tour, bien se tenir – « Tout est en ordre » explore la tension entre ordre et distorsion, neutralité et identité, ordinaire et absurde. L’ordre discret qui imprègne le quotidien suédois est mis à l’épreuve par de légères dissonances : tout semble vouloir être juste, mais quelque chose résiste, glisse, échappe.

À travers un ensemble de silhouettes, de sculptures, de sons et d’images, l’exposition met en scène des figures familières qui ne trouvent jamais tout à fait leur place. Des mannequins recomposés, aux proportions hors du commun et aux identités brouillées, forment des files d’attente sans destination claire. Les vêtements, issus de différentes générations de créateur⸱rices – reconnu⸱es comme émergent⸱es – sont assemblés sans hiérarchie apparente. Ici, la marque s’efface au profit des relations entre les pièces. L’art n’illustre pas la mode : il la perturbe, bloque les silhouettes, interrompt les regards, introduit des frictions.

Un champ d’échos laisse passé et présent se confondre, le familier devenir étrange. La mode cesse d’être envisagée comme produit ou image figée ; elle apparaît comme un système en mouvement, fragile, dépendant du contexte et du regard. Les archétypes se fondent et renaissent sous une autre forme, pour laisser apparaître un espace où le surréalisme, l’humour et l’étrange rencontrent l’ordinaire et le banal.

Créateur·rices de mode représenté·es :

Hodakova

LLL

Love is Shouty but Iconic

Our Legacy

Per Götesson

Artistes et designers représenté·es :

Anton Alvarez

Simon Skinner

Anna Uddenberg

Klara Zetterholm

Mêlant art et mode, cette exposition explore l’un des fondements de la culture suédoise : un sens partagé de l’ordre, de la retenue et de la neutralité, souvent désigné comme le « bon goût ». L’exposition ne cherche ni à le célébrer ni à le rejeter, mais à l’interroger subtilement, pour révéler comment ces normes façonnent les corps, les comportements et les imaginaires.

Du mercredi 02 septembre 2026 au dimanche 04 octobre 2026 :

jeudi

de 12h00 à 21h00

mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche

de 12h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-02T15:00:00+02:00

fin : 2026-10-04T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-02T12:00:00+02:00_2026-09-02T19:00:00+02:00;2026-09-03T12:00:00+02:00_2026-09-03T21:00:00+02:00;2026-09-04T12:00:00+02:00_2026-09-04T19:00:00+02:00;2026-09-05T12:00:00+02:00_2026-09-05T19:00:00+02:00;2026-09-06T12:00:00+02:00_2026-09-06T19:00:00+02:00;2026-09-08T12:00:00+02:00_2026-09-08T19:00:00+02:00;2026-09-09T12:00:00+02:00_2026-09-09T19:00:00+02:00;2026-09-10T12:00:00+02:00_2026-09-10T21:00:00+02:00;2026-09-11T12:00:00+02:00_2026-09-11T19:00:00+02:00;2026-09-12T12:00:00+02:00_2026-09-12T19:00:00+02:00;2026-09-13T12:00:00+02:00_2026-09-13T19:00:00+02:00;2026-09-15T12:00:00+02:00_2026-09-15T19:00:00+02:00;2026-09-16T12:00:00+02:00_2026-09-16T19:00:00+02:00;2026-09-17T12:00:00+02:00_2026-09-17T21:00:00+02:00;2026-09-18T12:00:00+02:00_2026-09-18T19:00:00+02:00;2026-09-19T12:00:00+02:00_2026-09-19T19:00:00+02:00;2026-09-20T12:00:00+02:00_2026-09-20T19:00:00+02:00;2026-09-22T12:00:00+02:00_2026-09-22T19:00:00+02:00;2026-09-23T12:00:00+02:00_2026-09-23T19:00:00+02:00;2026-09-24T12:00:00+02:00_2026-09-24T21:00:00+02:00;2026-09-25T12:00:00+02:00_2026-09-25T19:00:00+02:00;2026-09-26T12:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00;2026-09-27T12:00:00+02:00_2026-09-27T19:00:00+02:00;2026-09-29T12:00:00+02:00_2026-09-29T19:00:00+02:00;2026-09-30T12:00:00+02:00_2026-09-30T19:00:00+02:00;2026-10-01T12:00:00+02:00_2026-10-01T21:00:00+02:00;2026-10-02T12:00:00+02:00_2026-10-02T19:00:00+02:00;2026-10-03T12:00:00+02:00_2026-10-03T19:00:00+02:00;2026-10-04T12:00:00+02:00_2026-10-04T19:00:00+02:00

Institut suédois 11, rue Payenne 75003 Paris



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