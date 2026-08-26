Mercredi jeux vidéo Médiathèque Marguerite Duras Paris
mercredi 2 septembre 2026 · Médiathèque Marguerite Duras · Paris
Informations pratiques
Jeux vidéos
Venez découvrir une sélection de jeux renouvelée régulièrement. Vous bénéficierez d’un créneau d’une heure par personne pour jouer. Une réservation est possible auprès des bibliothécaires.
L’accès est libre et gratuit sur présentation d’une carte de bibliothèque valide. Vous pourrez choisir votre jeu parmi notre sélection.
Tous les mercredis, une sélection de jeux composée par les bibliothécaires vous attend sur nos consoles
Du mercredi 02 septembre 2026 au mercredi 30 juin 2027 :
mercredi
de 13h15 à 17h15
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-02T16:15:00+02:00
fin : 2027-06-30T20:15:00+02:00
Date(s) : 2026-09-02T13:15:00+02:00_2026-09-02T17:15:00+02:00;2026-09-09T13:15:00+02:00_2026-09-09T17:15:00+02:00;2026-09-16T13:15:00+02:00_2026-09-16T17:15:00+02:00;2026-09-23T13:15:00+02:00_2026-09-23T17:15:00+02:00;2026-09-30T13:15:00+02:00_2026-09-30T17:15:00+02:00;2026-10-07T13:15:00+02:00_2026-10-07T17:15:00+02:00;2026-10-14T13:15:00+02:00_2026-10-14T17:15:00+02:00;2026-10-21T13:15:00+02:00_2026-10-21T17:15:00+02:00;2026-10-28T13:15:00+02:00_2026-10-28T17:15:00+02:00;2026-11-04T13:15:00+02:00_2026-11-04T17:15:00+02:00;2026-11-11T13:15:00+02:00_2026-11-11T17:15:00+02:00;2026-11-18T13:15:00+02:00_2026-11-18T17:15:00+02:00;2026-11-25T13:15:00+02:00_2026-11-25T17:15:00+02:00;2026-12-02T13:15:00+02:00_2026-12-02T17:15:00+02:00;2026-12-09T13:15:00+02:00_2026-12-09T17:15:00+02:00;2026-12-16T13:15:00+02:00_2026-12-16T17:15:00+02:00;2026-12-23T13:15:00+02:00_2026-12-23T17:15:00+02:00;2026-12-30T13:15:00+02:00_2026-12-30T17:15:00+02:00;2027-01-06T13:15:00+02:00_2027-01-06T17:15:00+02:00;2027-01-13T13:15:00+02:00_2027-01-13T17:15:00+02:00;2027-01-20T13:15:00+02:00_2027-01-20T17:15:00+02:00;2027-01-27T13:15:00+02:00_2027-01-27T17:15:00+02:00;2027-02-03T13:15:00+02:00_2027-02-03T17:15:00+02:00;2027-02-10T13:15:00+02:00_2027-02-10T17:15:00+02:00;2027-02-17T13:15:00+02:00_2027-02-17T17:15:00+02:00;2027-02-24T13:15:00+02:00_2027-02-24T17:15:00+02:00;2027-03-03T13:15:00+02:00_2027-03-03T17:15:00+02:00;2027-03-10T13:15:00+02:00_2027-03-10T17:15:00+02:00;2027-03-17T13:15:00+02:00_2027-03-17T17:15:00+02:00;2027-03-24T13:15:00+02:00_2027-03-24T17:15:00+02:00;2027-03-31T13:15:00+02:00_2027-03-31T17:15:00+02:00;2027-04-07T13:15:00+02:00_2027-04-07T17:15:00+02:00;2027-04-14T13:15:00+02:00_2027-04-14T17:15:00+02:00;2027-04-21T13:15:00+02:00_2027-04-21T17:15:00+02:00;2027-04-28T13:15:00+02:00_2027-04-28T17:15:00+02:00;2027-05-05T13:15:00+02:00_2027-05-05T17:15:00+02:00;2027-05-12T13:15:00+02:00_2027-05-12T17:15:00+02:00;2027-05-19T13:15:00+02:00_2027-05-19T17:15:00+02:00;2027-05-26T13:15:00+02:00_2027-05-26T17:15:00+02:00;2027-06-02T13:15:00+02:00_2027-06-02T17:15:00+02:00;2027-06-09T13:15:00+02:00_2027-06-09T17:15:00+02:00;2027-06-16T13:15:00+02:00_2027-06-16T17:15:00+02:00;2027-06-23T13:15:00+02:00_2027-06-23T17:15:00+02:00;2027-06-30T13:15:00+02:00_2027-06-30T17:15:00+02:00
Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris
+33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras
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