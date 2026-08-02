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Film « Le Voyage du Prince » et ciné-philo au Luminor Hotel de Ville Luminor Hôtel de Ville Paris

mercredi 26 août 2026 · Luminor Hôtel de Ville · Paris

Film « Le Voyage du Prince » et ciné-philo au Luminor Hotel de Ville Luminor Hôtel de Ville Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Lieu
Luminor Hôtel de Ville
Adresse
20 rue du Temple
Ville
75004 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Tarifs habituels du cinéma.</p>

Camille Lacôte viendra échanger avec les enfants et les adultes à l’issue de la projection autour de la question soulevée par le film : « Pourquoi voyage-t-on? ».

Une séance avec plein d’autres surprises dans le cadre de la fête de L’Enfance de l’Art – cinéma.

LE VOYAGE DU PRINCE
de Jean-François Laguionie et Xavier Picard – 1h17

Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé par le jeune Tom et recueilli par ses parents, deux chercheurs dissidents qui ont osé croire à l’existence d’autres peuples… Le Prince, guidé par son ami Tom, découvre avec enthousiasme et fascination cette société pourtant figée et sclérosée. Pendant ce temps, le couple de chercheurs rêve de convaincre l’Académie de la véracité de leur thèse auparavant rejetée…

À la suite de la projection du film, Camille Lacôte proposera une discussion autour du très beau film d’animation de Jean-François Laguionie et Xavier Picard. Dès 8 ans !
Le mercredi 26 août 2026
de 14h15 à 16h00
payant

Tarifs habituels du cinéma.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-26T17:15:00+02:00
fin : 2026-08-26T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-26T14:15:00+02:00_2026-08-26T16:00:00+02:00

Luminor Hôtel de Ville 20 rue du Temple  75004 Paris
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/familles/ https://www.facebook.com/events/1504742294675326 https://www.facebook.com/events/1504742294675326


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