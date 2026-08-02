Film « Le Voyage du Prince » et ciné-philo au Luminor Hotel de Ville Luminor Hôtel de Ville Paris
mercredi 26 août 2026 · Luminor Hôtel de Ville · Paris
Informations pratiques
Camille Lacôte viendra échanger avec les enfants et les adultes à l’issue de la projection autour de la question soulevée par le film : « Pourquoi voyage-t-on? ».
Une séance avec plein d’autres surprises dans le cadre de la fête de L’Enfance de l’Art – cinéma.
LE VOYAGE DU PRINCE
de Jean-François Laguionie et Xavier Picard – 1h17
Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé par le jeune Tom et recueilli par ses parents, deux chercheurs dissidents qui ont osé croire à l’existence d’autres peuples… Le Prince, guidé par son ami Tom, découvre avec enthousiasme et fascination cette société pourtant figée et sclérosée. Pendant ce temps, le couple de chercheurs rêve de convaincre l’Académie de la véracité de leur thèse auparavant rejetée…
À la suite de la projection du film, Camille Lacôte proposera une discussion autour du très beau film d’animation de Jean-François Laguionie et Xavier Picard. Dès 8 ans !
Le mercredi 26 août 2026
de 14h15 à 16h00
payant
Tarifs habituels du cinéma.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-26T17:15:00+02:00
fin : 2026-08-26T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-26T14:15:00+02:00_2026-08-26T16:00:00+02:00
Luminor Hôtel de Ville 20 rue du Temple 75004 Paris
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/familles/ https://www.facebook.com/events/1504742294675326 https://www.facebook.com/events/1504742294675326
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