UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Les mal-aimés Maison Paris Nature Paris

mercredi 26 août 2026 · Maison Paris Nature · Paris

Les mal-aimés Maison Paris Nature Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Lieu
Maison Paris Nature
Adresse
Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide
Ville
75012 Paris
Département
Paris

Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 1 du Parc Floral de Paris.

Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.

Inscription

Liste d’attente

Désinscription

[Conférence]

Perruche à collier, corneille noire, moustique tigre, frelon à pattes jaunes…la ville offre à ces animaux des opportunités qu’ils ne manquent pas d’exploiter. Découvrez le récit de cette biodiversité venue parfois enrichir Paris malgré l’irritation qu’elle peut aussi susciter.
Le mercredi 26 août 2026
de 10h00 à 11h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-26T13:00:00+02:00
fin : 2026-08-26T14:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-26T10:00:00+02:00_2026-08-26T11:00:00+02:00

Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide  75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://twitter.com/Parisbiodiv


Afficher la carte du lieu Maison Paris Nature et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)