Les mal-aimés Maison Paris Nature Paris
mercredi 26 août 2026 · Maison Paris Nature · Paris
Informations pratiques
Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 1 du Parc Floral de Paris.
Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.
L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.
[Conférence]
Perruche à collier, corneille noire, moustique tigre, frelon à pattes jaunes…la ville offre à ces animaux des opportunités qu’ils ne manquent pas d’exploiter. Découvrez le récit de cette biodiversité venue parfois enrichir Paris malgré l’irritation qu’elle peut aussi susciter.
Le mercredi 26 août 2026
de 10h00 à 11h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-26T13:00:00+02:00
fin : 2026-08-26T14:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-26T10:00:00+02:00_2026-08-26T11:00:00+02:00
Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris
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