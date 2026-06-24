Visite du cimetière de Montmartre paysage et célébrité cimetière de Montmartre paris
Visite du cimetière de Montmartre paysage et célébrité cimetière de Montmartre paris mercredi 26 août 2026.
26 Août 10H00 Cimetière Montmartre célébrités et paysage
Ce cimetière est un havre de verdure, très ombragé et vallonné, c’est un
véritable refuge pour la biodiversité ; notre parcours montrera la gestion
actuelle et les aménagements réalisés pour accroître la place de la nature.
Lors de notre déambulation, nous verrons les tombes de nombreuses
personnalités dont des peintres: Greuze, Vernet, Moreau, Mathieu…des
écrivains : Vigny, Gauthier, Stendhal… le monde du cinéma et du spectacle :
Dalida, France Gall, la Dame aux Camélias, Jeanne Moreau, Sacha Guitry, Truffaut…
Rendez-vous à l’entrée du cimetière avenue Rachel (métro Place de
Clichy ou Blanche)
Sur les traces de personnalités célèbres
Le mercredi 26 août 2026
de 10h00 à 11h30
gratuit sous condition Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-26T13:00:00+02:00
fin : 2026-08-26T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-26T10:00:00+02:00_2026-08-26T11:30:00+02:00
cimetière de Montmartre avenue Rachel 75018 A l’entrée du Cimetièreparis
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