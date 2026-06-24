Visite du cimetière de Montmartre paysage et célébrité cimetière de Montmartre paris mercredi 26 août 2026.

26 Août 10H00 Cimetière Montmartre célébrités et paysage

Ce cimetière est un havre de verdure, très ombragé et vallonné, c’est un

véritable refuge pour la biodiversité ; notre parcours montrera la gestion

actuelle et les aménagements réalisés pour accroître la place de la nature.

Lors de notre déambulation, nous verrons les tombes de nombreuses

personnalités dont des peintres: Greuze, Vernet, Moreau, Mathieu…des

écrivains : Vigny, Gauthier, Stendhal… le monde du cinéma et du spectacle :

Dalida, France Gall, la Dame aux Camélias, Jeanne Moreau, Sacha Guitry, Truffaut…

Rendez-vous à l’entrée du cimetière avenue Rachel (métro Place de

Clichy ou Blanche)

Sur les traces de personnalités célèbres

Le mercredi 26 août 2026

de 10h00 à 11h30

gratuit sous condition Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-26T13:00:00+02:00

fin : 2026-08-26T14:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-26T10:00:00+02:00_2026-08-26T11:30:00+02:00

cimetière de Montmartre avenue Rachel 75018 A l’entrée du Cimetièreparis

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