L’heure du bain : Battle de danse par la boom électro dans la piscine Piscine Roger Le Gall PARIS

Informations pratiques

La danse électro prendra temporairement possession des lieux avec une Battle Guest imaginée par La Boom électro, réunissant danseurs et danseuses venus s’affronter dans une ambiance festive et bienveillante.

14h30 : Ouverture des portes

15h00 – 16h00 : Battle Guest – Top 8

16h30 – 17h00 : Demi-finales

17h00 : Dernière entrée, battle d’exhibition du jury et finale

Vous souhaitez découvrir cette discipline ? Participez à l’une des initiations gratuites proposées avant l’événement :

Mercredi 26 août

13h → 14h : initiation parents-enfants

Samedi 29 août

13h → 14h : initiation tout public

Dimanche 30 août

13h → 14h : initiation tout public Réservez votre place pour les initiations (Places limitées) :

https://www.helloasso.com/…/initiation-a-la-danse-electro

Tout au long de l’après-midi, les créations de la designer Marianna Ladrey habilleront également le bassin, l’illustratrice Crocoal réalisera un live painting et des initiations flash à la danse électro ponctueront l’événement.

Ce sera aussi l’occasion de fêter tous ensemble les 3 ans du bureau Petit bassin !

Un événement en partenariat avec

La Boom électro

La Piscine Roger Le Gall

L’UCPA

La Direction de la jeunesse et des sports de la Ville de Paris

La Mairie du 12e arrondissement dans le cadre du Fonds local d’animation culture

Pour sa 3ᵉ édition, l’Heure du bain investit à nouveau la Piscine Roger Le Gall pour le transformer le temps d’un après-midi. Après avoir célébré la piscine comme espace de quiétude et d’inspiration en 2024, puis comme espace inclusif pour tous les corps en 2025, nous explorerons cette année une nouvelle facette de cet équipement sportif : la compétition, la performance et le dépassement de soi avec la danse électro comme terrain d’expression.

Du mercredi 26 août 2026 au dimanche 30 août 2026 :

dimanche

de 14h30 à 18h30

mercredi, samedi, dimanche

de 13h00 à 14h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-26T16:00:00+02:00

fin : 2026-08-30T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-26T13:00:00+02:00_2026-08-26T14:00:00+02:00;2026-08-29T13:00:00+02:00_2026-08-29T14:00:00+02:00;2026-08-30T13:00:00+02:00_2026-08-30T14:00:00+02:00;2026-08-30T14:30:00+02:00_2026-08-30T18:30:00+02:00

Piscine Roger Le Gall 34, boulevard Carnot 75012 PARIS

https://www.helloasso.com/associations/l-heure-du-bain/evenements/l-heure-du-bain-2026-battle-de-danse-par-la-boom-electro asso.lheuredubain@gmail.com



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