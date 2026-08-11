L’heure du bain : Battle de danse par la boom électro dans la piscine Piscine Roger Le Gall PARIS
mercredi 26 août 2026 · Piscine Roger Le Gall · PARIS
Informations pratiques
La danse électro prendra temporairement possession des lieux avec une Battle Guest imaginée par La Boom électro, réunissant danseurs et danseuses venus s’affronter dans une ambiance festive et bienveillante.
14h30 : Ouverture des portes
15h00 – 16h00 : Battle Guest – Top 8
16h30 – 17h00 : Demi-finales
17h00 : Dernière entrée, battle d’exhibition du jury et finale
Vous souhaitez découvrir cette discipline ? Participez à l’une des initiations gratuites proposées avant l’événement :
Mercredi 26 août
13h → 14h : initiation parents-enfants
Samedi 29 août
13h → 14h : initiation tout public
Dimanche 30 août
13h → 14h : initiation tout public Réservez votre place pour les initiations (Places limitées) :
https://www.helloasso.com/…/initiation-a-la-danse-electro
Tout au long de l’après-midi, les créations de la designer Marianna Ladrey habilleront également le bassin, l’illustratrice Crocoal réalisera un live painting et des initiations flash à la danse électro ponctueront l’événement.
Ce sera aussi l’occasion de fêter tous ensemble les 3 ans du bureau Petit bassin !
Un événement en partenariat avec
La Boom électro
La Piscine Roger Le Gall
L’UCPA
La Direction de la jeunesse et des sports de la Ville de Paris
La Mairie du 12e arrondissement dans le cadre du Fonds local d’animation culture
Pour sa 3ᵉ édition, l’Heure du bain investit à nouveau la Piscine Roger Le Gall pour le transformer le temps d’un après-midi. Après avoir célébré la piscine comme espace de quiétude et d’inspiration en 2024, puis comme espace inclusif pour tous les corps en 2025, nous explorerons cette année une nouvelle facette de cet équipement sportif : la compétition, la performance et le dépassement de soi avec la danse électro comme terrain d’expression.
Du mercredi 26 août 2026 au dimanche 30 août 2026 :
dimanche
de 14h30 à 18h30
mercredi, samedi, dimanche
de 13h00 à 14h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-26T16:00:00+02:00
fin : 2026-08-30T21:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-26T13:00:00+02:00_2026-08-26T14:00:00+02:00;2026-08-29T13:00:00+02:00_2026-08-29T14:00:00+02:00;2026-08-30T13:00:00+02:00_2026-08-30T14:00:00+02:00;2026-08-30T14:30:00+02:00_2026-08-30T18:30:00+02:00
Piscine Roger Le Gall 34, boulevard Carnot 75012 PARIS
https://www.helloasso.com/associations/l-heure-du-bain/evenements/l-heure-du-bain-2026-battle-de-danse-par-la-boom-electro asso.lheuredubain@gmail.com
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