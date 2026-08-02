ATELIERS EN FAMILLE Square Emmanuel Fleury PARIS

Informations pratiques

Vous cherchez une activité gratuite à faire en famille à Paris pendant les vacances d’été ? Du mercredi 26 au lundi 31 août 2026, Artaxe organise une série d’ateliers en famille au square Emmanuel Fleury, dans le 20e arrondissement.

Pensés comme des moments de transmission, de découverte et de partage en plein air, ces rendez-vous sont ouverts aux enfants, aux parents et plus largement aux participants de tous les âges.

Au programme :

LECTURE LIVRES MULTILINGUES

﻿﻿ATELIER FAMILIAL AUTOUR D’UN THÈME

﻿﻿DISCUSSION ET ÉCHANGE

Chaque matin, de 10h à 11h, les familles pourront se retrouver autour de lectures, d’activités collectives et de temps de discussion.

Du 26 au 31 août 2026, l’association Artaxe propose six matinées culturelles gratuites au square Emmanuel Fleury, dans le 20e arrondissement de Paris. Lectures de livres multilingues, ateliers autour d’un thème, discussions et échanges attendent les familles et les participants de tous âges.

Du mercredi 26 août 2026 au lundi 31 août 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 11h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-26T13:00:00+02:00

fin : 2026-08-30T14:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-26T10:00:00+02:00_2026-08-26T11:00:00+02:00;2026-08-27T10:00:00+02:00_2026-08-27T11:00:00+02:00;2026-08-28T10:00:00+02:00_2026-08-28T11:00:00+02:00;2026-08-29T10:00:00+02:00_2026-08-29T11:00:00+02:00;2026-08-30T10:00:00+02:00_2026-08-30T11:00:00+02:00

Square Emmanuel Fleury 40 rue Le Vau 75020 PARIS

artaxe.events@gmail.com



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