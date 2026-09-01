109 Tunnel Session #1 8 rue du Général Emile Mairal Montluçon
vendredi 25 septembre 2026 · 8 rue du Général Emile Mairal · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
109 Tunnel Session #1
8 rue du Général Emile Mairal 109 L’Embarcadère Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 21:30:00
fin : 2026-09-26 03:30:00
Date(s) :
2026-09-25
Tunnel, c’est le nouveau rendez-vous techno du 109. Un vendredi tous les deux mois, le club laisse la main à une programmation tournée vers les scènes underground, les nouveaux projets et les DJs du coin.
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8 rue du Général Emile Mairal 109 L’Embarcadère Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 88 18 info@109montlucon.com
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English :
Tunnel is the 109’s new techno event. One Friday every two months, the club hands the reins over to a lineup focused on the underground scene, new projects, and local DJs.
L’événement 109 Tunnel Session #1 Montluçon a été mis à jour le 2026-08-27 par Montluçon Tourisme
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