109 Tunnel Session #1 8 rue du Général Emile Mairal Montluçon

Informations pratiques

Montluçon

109 Tunnel Session #1

8 rue du Général Emile Mairal 109 L’Embarcadère Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 21:30:00

fin : 2026-09-26 03:30:00

Date(s) :

2026-09-25

Tunnel, c’est le nouveau rendez-vous techno du 109. Un vendredi tous les deux mois, le club laisse la main à une programmation tournée vers les scènes underground, les nouveaux projets et les DJs du coin.

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8 rue du Général Emile Mairal 109 L’Embarcadère Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 88 18 info@109montlucon.com

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English :

Tunnel is the 109’s new techno event. One Friday every two months, the club hands the reins over to a lineup focused on the underground scene, new projects, and local DJs.

L’événement 109 Tunnel Session #1 Montluçon a été mis à jour le 2026-08-27 par Montluçon Tourisme