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10ème édition du Baronnies Motos Tour Nyons

10ème édition du Baronnies Motos Tour Nyons dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Place de la Libération Sud

Ville : 26110 Nyons

Département : Drôme

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Nyons

10ème édition du Baronnies Motos Tour

Place de la Libération Sud Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Parcours en Drôme provençale au profit des œuvres locales.
Ouvert à tous les véhicules !
Inscription par mail ou à la Maison de la presse Vial (Nyons).
Validation des inscriptions le matin à partir de 9 h.
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Place de la Libération Sud Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 94 42 79  lions.nyons@gmail.com

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English :

Drôme Provençale route in aid of local charities.
Open to all vehicles!
Registration by e-mail or at Maison de la presse Vial (Nyons).
Registration validated from 9 a.m. onwards.

L’événement 10ème édition du Baronnies Motos Tour Nyons a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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