Nyons

10ème édition du Baronnies Motos Tour

Place de la Libération Sud Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 09:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Parcours en Drôme provençale au profit des œuvres locales.

Ouvert à tous les véhicules !

Inscription par mail ou à la Maison de la presse Vial (Nyons).

Validation des inscriptions le matin à partir de 9 h.

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Place de la Libération Sud Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 94 42 79 lions.nyons@gmail.com

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English :

Drôme Provençale route in aid of local charities.

Open to all vehicles!

Registration by e-mail or at Maison de la presse Vial (Nyons).

Registration validated from 9 a.m. onwards.

L’événement 10ème édition du Baronnies Motos Tour Nyons a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale