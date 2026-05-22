10ème édition du Baronnies Motos Tour Nyons
10ème édition du Baronnies Motos Tour Nyons dimanche 28 juin 2026.
Nyons
10ème édition du Baronnies Motos Tour
Place de la Libération Sud Nyons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Parcours en Drôme provençale au profit des œuvres locales.
Ouvert à tous les véhicules !
Inscription par mail ou à la Maison de la presse Vial (Nyons).
Validation des inscriptions le matin à partir de 9 h.
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Place de la Libération Sud Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 94 42 79 lions.nyons@gmail.com
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English :
Drôme Provençale route in aid of local charities.
Open to all vehicles!
Registration by e-mail or at Maison de la presse Vial (Nyons).
Registration validated from 9 a.m. onwards.
L’événement 10ème édition du Baronnies Motos Tour Nyons a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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