10ème Edition du Festival Les Frissonnantes à Cintegabelle, Place Jaques PIC, Cintegabelle

Informations pratiques

10ème Edition du Festival Les Frissonnantes à Cintegabelle Dimanche 20 septembre, 10h00 Place Jaques PIC Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

10h00 Balade contée dans le cœur du village – Cie RiraConter – tout public (1h30) Départ : Bibliothèque.

10h30 Initiation à la poterie – Umà studio céramique – tout public – Sur inscription : 06 43 40 05 21(1h30) Salle intergénérationnelle

11h30 Apéro concert – Barda Trio – tout public (2h)

Proposé par les Terrasses de Picarrou Place de la mairie

13h30 Close-up, humour, magie : Le lâcher de Magiciens – Cie Sans Gravité – tout public (1h30) Proposé par le Tracteur Place de la mairie

15h00 Court métrage réalisé par l’Espace Jeunes – tout public (15 min)

Salle de cinéma Gérard Philipe.

15h15 Pièce de théâtre Le Choix de la Reine – Alfred Production – à partir de 10 ans (1h10)Salle de cinéma Gérard Philipe

Et toute la journée Salle du conseil municipal

• Exposition de peintures et photos des élèves des écoles élémentaires

• Exposition de poteries de l’association « Terre Vivante »

Restauration sur place

Place Jaques PIC 31550 CINTEGABELLE Cintegabelle 31550 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0561089097 »}]

Pour sa 10ème édition, la municipalité de Cintegabelle présente son festival « Les Frissonnantes ». Il aura lieu le dimanche 20 septembre 2026 .

Mairie de Cintegabelle