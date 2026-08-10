10ème Edition du Festival Les Frissonnantes à Cintegabelle, Place Jaques PIC, Cintegabelle
dimanche 20 septembre 2026 · Place Jaques PIC · Cintegabelle
Informations pratiques
10ème Edition du Festival Les Frissonnantes à Cintegabelle Dimanche 20 septembre, 10h00 Place Jaques PIC Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
10h00 Balade contée dans le cœur du village – Cie RiraConter – tout public (1h30) Départ : Bibliothèque.
10h30 Initiation à la poterie – Umà studio céramique – tout public – Sur inscription : 06 43 40 05 21(1h30) Salle intergénérationnelle
11h30 Apéro concert – Barda Trio – tout public (2h)
Proposé par les Terrasses de Picarrou Place de la mairie
13h30 Close-up, humour, magie : Le lâcher de Magiciens – Cie Sans Gravité – tout public (1h30) Proposé par le Tracteur Place de la mairie
15h00 Court métrage réalisé par l’Espace Jeunes – tout public (15 min)
Salle de cinéma Gérard Philipe.
15h15 Pièce de théâtre Le Choix de la Reine – Alfred Production – à partir de 10 ans (1h10)Salle de cinéma Gérard Philipe
Et toute la journée Salle du conseil municipal
• Exposition de peintures et photos des élèves des écoles élémentaires
• Exposition de poteries de l’association « Terre Vivante »
Restauration sur place
Place Jaques PIC 31550 CINTEGABELLE Cintegabelle 31550 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0561089097 »}]
Pour sa 10ème édition, la municipalité de Cintegabelle présente son festival « Les Frissonnantes ». Il aura lieu le dimanche 20 septembre 2026 .
Mairie de Cintegabelle
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