Visite accompagnée d’un grand jardin historique en bord de rivière, Parc du Secourieu, Cintegabelle

Informations pratiques

Visite accompagnée d’un grand jardin historique en bord de rivière 19 et 20 septembre Parc du Secourieu Haute-Garonne

5€ par personne pour les adultes, gratuit pour les enfants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Promenade accompagnée par un des propriétaires dans un grand jardin à la française de 12 hectares en bordure de rivière où vous retrouverez des personnages célèbres, des bassins, des fontaines, des colonnes et des folies au milieu d’arbres centenaires (dont un arbre ayant reçu le label d’arbre remarquable de France).

Un rafraichissement vous sera proposé par les propriétaires dans l’orangerie à l’issue de la visite.

Le jardin n’est que partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite.

Contact et réservation :

Domaine du Secourieu

06.62.90.78.08

lesecourieu@gmail.com

Vendredi : réservé scolaires

Parc du Secourieu Le Secourieu, 31550 Cintegabelle Cintegabelle 31550 Haute-Garonne Occitanie 06 62 90 78 08 http://lesecourieu.com [{« link »: « mailto:lesecourieu@gmail.com »}] Le parc du Secourieu est un jardin à la française, classé au titre des Monuments historiques.

**Promenade accompagnée par un des propriétaires dans un grand jardin à la française de 12 hectares en bordure de rivière** où vous retrouverez des personnages célèbres, des bassins, des fontaines, …

©Dominique Espagno