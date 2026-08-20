UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cintegabelle

Cinéma Cintegabelle : Un champ de fraises pour l’éternité, Salle de Cinéma Gérard PHILIPE, Cintegabelle

dimanche 11 octobre 2026 · Salle de Cinéma Gérard PHILIPE · Cintegabelle

Cinéma Cintegabelle : Un champ de fraises pour l’éternité, Salle de Cinéma Gérard PHILIPE, Cintegabelle

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Lieu
Salle de Cinéma Gérard PHILIPE
Adresse
31550
Ville
31550 Cintegabelle
Département
Haute-Garonne

Cinéma Cintegabelle : Un champ de fraises pour l’éternité Dimanche 11 octobre, 17h00 Salle de Cinéma Gérard PHILIPE Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-11T17:00:00+02:00 – 2026-10-11T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-11T17:00:00+02:00 – 2026-10-11T19:00:00+02:00

Radio Pomski livre sa dernière bataille. Cultissime radio locale, lovée dans un camping, elle ressemble à celles et ceux qui y résident à l’année et que la vie a cabossés. Alors que la menace d’une expulsion se resserre, l’antenne devient le coeur battant d’une communauté.

Salle de Cinéma Gérard PHILIPE 31550 Cintegabelle 31550 Haute-Garonne Occitanie
Comédie De Alain Raoust | Par Alain Raoust, Cécile Vargaftig Avec Philippe Rebbot, Grégory Montel, Florence Loiret Caille

Mairie

À voir aussi à Cintegabelle (Haute-Garonne)