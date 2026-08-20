Cinéma Cintegabelle : Un champ de fraises pour l’éternité, Salle de Cinéma Gérard PHILIPE, Cintegabelle

Informations pratiques

Cinéma Cintegabelle : Un champ de fraises pour l’éternité Dimanche 11 octobre, 17h00 Salle de Cinéma Gérard PHILIPE Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-11T17:00:00+02:00 – 2026-10-11T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-11T17:00:00+02:00 – 2026-10-11T19:00:00+02:00

Radio Pomski livre sa dernière bataille. Cultissime radio locale, lovée dans un camping, elle ressemble à celles et ceux qui y résident à l’année et que la vie a cabossés. Alors que la menace d’une expulsion se resserre, l’antenne devient le coeur battant d’une communauté.

Salle de Cinéma Gérard PHILIPE 31550 Cintegabelle 31550 Haute-Garonne Occitanie

Comédie De Alain Raoust | Par Alain Raoust, Cécile Vargaftig Avec Philippe Rebbot, Grégory Montel, Florence Loiret Caille

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