10éme édition du Festival Olor’on joue ? Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie samedi 29 août 2026.

Oloron-Sainte-Marie

10éme édition du Festival Olor’on joue ?

Rue de Rocgrand Espace Laulhère Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-29 2026-08-30

10ème édition du Festival Ludique Oloronais. Des jeux pour petits et grands jeux de société, jeux de figurines, jeux de plein air, jeux en bois, jeux de rôles, espace petite enfance et bien-être…

Restauration sur site. .

Rue de Rocgrand Espace Laulhère Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 01 98 93 meeplejuice.64oloron@gmail.com

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English : 10éme édition du Festival Olor’on joue ?

L’événement 10éme édition du Festival Olor’on joue ? Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn