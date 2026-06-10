10éme édition du Festival Olor’on joue ? Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie
10éme édition du Festival Olor’on joue ? Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie samedi 29 août 2026.
Oloron-Sainte-Marie
10éme édition du Festival Olor’on joue ?
Rue de Rocgrand Espace Laulhère Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-29 2026-08-30
10ème édition du Festival Ludique Oloronais. Des jeux pour petits et grands jeux de société, jeux de figurines, jeux de plein air, jeux en bois, jeux de rôles, espace petite enfance et bien-être…
Restauration sur site. .
Rue de Rocgrand Espace Laulhère Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 01 98 93 meeplejuice.64oloron@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 10éme édition du Festival Olor’on joue ?
L’événement 10éme édition du Festival Olor’on joue ? Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
À voir aussi à Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques)
- Exposition Paroles de bergères Piscine intercommunale Oloron-Sainte-Marie 1 juillet 2026
- Randonner avec un chien nordique à Oloron Sainte-Marie Tracés Sauvages Oloron-Sainte-Marie 1 juillet 2026
- Descente en rafting Centre nautique de Soeix Oloron-Sainte-Marie 1 juillet 2026
- Théâtre: La Baraque Vacances en famille à Chachichou Oloron-Sainte-Marie 1 juillet 2026
- Quartiers d’été 2026 Bal de fin d’année Beezoo Junior Oloron-Sainte-Marie 1 juillet 2026