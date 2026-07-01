Informations pratiques

Vaux-sur-Mer

10km de Vaux

Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Participez aux 10km de Vaux-sur-Mer, avec des courses de 10km, 5km et des courses pour enfants. Profitez également de foodtrucks et d’un DJ pour une ambiance festive.

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Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English :

Join the Vaux-sur-Mer 10K, featuring 10K and 5K races, as well as races for kids. You can also enjoy food trucks and a DJ for a festive atmosphere.

L’événement 10km de Vaux Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-01 par Mairie de Vaux-sur-mer