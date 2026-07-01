10km de Vaux Vaux-sur-Mer
vendredi 10 juillet 2026 · Vaux-sur-Mer
Informations pratiques
Vaux-sur-Mer
10km de Vaux
Vaux-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Participez aux 10km de Vaux-sur-Mer, avec des courses de 10km, 5km et des courses pour enfants. Profitez également de foodtrucks et d’un DJ pour une ambiance festive.
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Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English :
Join the Vaux-sur-Mer 10K, featuring 10K and 5K races, as well as races for kids. You can also enjoy food trucks and a DJ for a festive atmosphere.
L’événement 10km de Vaux Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-01 par Mairie de Vaux-sur-mer
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