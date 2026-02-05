11ème Matinée saucisses Chantelle

11ème Matinée saucisses

Stade municipal et Salle Robert Chardonnet Chantelle Allier

Début : 2026-03-22 10:00:00

fin : 2026-03-22

2026-03-22

Rassemblement de 300 véhicules anciens, youngtimers, sportives et de prestige sur 6000 m². Restauration au menu saucisse, gratin de pommes de terre, fromage, dessert et café. Réservation souhaitée. Sur place ou à emporter.

Stade municipal et Salle Robert Chardonnet Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 77 37 28 75 vieillessoupapesdechantelle@gmail.com

English :

Gathering of 300 vintage vehicles, youngtimers, sports cars and prestige cars on 6000 m². Catering on the menu: sausage, potato gratin, cheese, dessert and coffee. Reservations essential. On site or to take away.

