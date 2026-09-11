11ème Salon de la miniature de Lacaune, Salle Bel Air, Lacaune

Informations pratiques

11ème Salon de la miniature de Lacaune 19 et 20 septembre Salle Bel Air Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Lacaune Miniatures vous invite les 19 et 20 septembre à la 11e édition du Salon de la miniature de Lacaune, de 9h à 17h.

L’entrée est gratuite afin de permettre aux curieux, passionnés et néophytes de découvrir l’univers des modèles réduits. Voitures, camions, trains, tracteurs et autres véhicules seront au rendez-vous, avec de nombreux modèles qui rappelleront peut-être des souvenirs d’enfance.

Des professionnels spécialisés seront également présents pour vous conseiller et vous aider à dénicher la pièce recherchée.

Vous pourrez aussi visiter la collection privée du président de l’association Lacaune Miniatures, qui rassemble plus de 9 400 véhicules à l’échelle 1/43.

Buvette et restauration sur place.

Tous les véhicules de collection sont les bienvenus.

Informations : Pascal au 06 07 50 89 65.

Lieu : salle de Bel Air à Lacaune, de 9h à 17h.

Salle Bel Air Route de Murat, 81230 Lacaune Lacaune 81230 Tarn Occitanie

LACAUNE MINIATURES vous invite les 19 et 20 septembre au 11éme salon de la miniature de Lacaune de 9h à 17h

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