11th Multi-Level CTO Course 2026 Hyatt Regency Palais de la Méditerranée Nice
11th Multi-Level CTO Course 2026 Hyatt Regency Palais de la Méditerranée Nice jeudi 25 juin 2026.
Nice
11th Multi-Level CTO Course 2026
Hyatt Regency Palais de la Méditerranée 13 promenade des Anglais Nice Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-25
La ML CTO ACADEMY est une association scientifique qui vise à améliorer les soins prodigués aux patients grâce au soutien de l’enseignement, de la science et de la recherche en cardiologie interventionnelle.
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Hyatt Regency Palais de la Méditerranée 13 promenade des Anglais Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English : 11th Multi-Level CTO Course 2026
The ML CTO ACADEMY is a scientific association aiming to improve patient care through the support of teaching, science, research in interventional cardiology.
L’événement 11th Multi-Level CTO Course 2026 Nice a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
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