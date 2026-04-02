11th Multi-Level CTO Course 2026 Hyatt Regency Palais de la Méditerranée Nice

Nice

11th Multi-Level CTO Course 2026

Hyatt Regency Palais de la Méditerranée 13 promenade des Anglais Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-25

La ML CTO ACADEMY est une association scientifique qui vise à améliorer les soins prodigués aux patients grâce au soutien de l’enseignement, de la science et de la recherche en cardiologie interventionnelle.

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Hyatt Regency Palais de la Méditerranée 13 promenade des Anglais Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English : 11th Multi-Level CTO Course 2026

The ML CTO ACADEMY is a scientific association aiming to improve patient care through the support of teaching, science, research in interventional cardiology.

L’événement 11th Multi-Level CTO Course 2026 Nice a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur