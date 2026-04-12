12 édition du Roc Lanzagais randonnées Gravel et VTT Lanzac
12 édition du Roc Lanzagais randonnées Gravel et VTT Lanzac dimanche 20 septembre 2026.
Lanzac
12 édition du Roc Lanzagais randonnées Gravel et VTT
Lanzac Lot
Tarif : 8 – 8 – 17 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Journée sportive autour de Rocamadour avec des parcours de randonnée VTT, marche, trail et Gravel à travers les paysages du Lot, ouverts à tous
Journée sportive autour de Rocamadour avec des parcours de randonnée VTT, marche, trail et Gravel à travers les paysages du Lot, ouverts à tous. Inscriptions en ligne dès samedi 19 septembre.
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Lanzac 46200 Lot Occitanie
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English :
Sports day around Rocamadour with mountain bike, walking, trail and Gravel routes through the Lot countryside, open to all
L’événement 12 édition du Roc Lanzagais randonnées Gravel et VTT Lanzac a été mis à jour le 2026-02-26 par OT Vallée de la Dordogne