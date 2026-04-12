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12 édition du Roc Lanzagais randonnées Gravel et VTT Lanzac

12 édition du Roc Lanzagais randonnées Gravel et VTT Lanzac

12 édition du Roc Lanzagais randonnées Gravel et VTT Lanzac dimanche 20 septembre 2026.

Ville : 46200 Lanzac

Département : Lot

Début : dimanche 20 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 8 8 17 Général

Lanzac

12 édition du Roc Lanzagais randonnées Gravel et VTT

Lanzac Lot

Tarif : 8 – 8 – 17 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Journée sportive autour de Rocamadour avec des parcours de randonnée VTT, marche, trail et Gravel à travers les paysages du Lot, ouverts à tous

Journée sportive autour de Rocamadour avec des parcours de randonnée VTT, marche, trail et Gravel à travers les paysages du Lot, ouverts à tous. Inscriptions en ligne dès samedi 19 septembre.

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Lanzac 46200 Lot Occitanie  

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English :

Sports day around Rocamadour with mountain bike, walking, trail and Gravel routes through the Lot countryside, open to all

L’événement 12 édition du Roc Lanzagais randonnées Gravel et VTT Lanzac a été mis à jour le 2026-02-26 par OT Vallée de la Dordogne