Lanzac

12 édition du Roc Lanzagais randonnées Gravel et VTT

Lanzac Lot

Tarif : 8 – 8 – 17 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 08:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Journée sportive autour de Rocamadour avec des parcours de randonnée VTT, marche, trail et Gravel à travers les paysages du Lot, ouverts à tous

Journée sportive autour de Rocamadour avec des parcours de randonnée VTT, marche, trail et Gravel à travers les paysages du Lot, ouverts à tous. Inscriptions en ligne dès samedi 19 septembre.

.

Lanzac 46200 Lot Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sports day around Rocamadour with mountain bike, walking, trail and Gravel routes through the Lot countryside, open to all

L’événement 12 édition du Roc Lanzagais randonnées Gravel et VTT Lanzac a été mis à jour le 2026-02-26 par OT Vallée de la Dordogne