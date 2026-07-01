Visite de l’église Saint Jean-Baptiste à Lanzac, Église Saint-Jean-Baptiste, Lanzac

Informations pratiques

Visite de l’église Saint Jean-Baptiste à Lanzac 19 et 20 septembre Église Saint-Jean-Baptiste Lot

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’ancienne cloche, considérée comme la plus ancienne du canton, ainsi que le chemin de croix restauré.

La visite permettra également d’admirer l’horloge et deux tableaux restaurés : Le Baptême du Christ et La Crucifixion.

Église Saint-Jean-Baptiste Place de l’église, 46200 Lanzac Lanzac 46200 Lot Occitanie https://www.lanzac Cette église, certainement d’origine romane, peut être datée du XIIIe siècle. Elle a cependant subi de multiples remaniements et l’épais crépi qui la recouvre ne permet pas une analyse archéologique précise.

Elle se compose d’une nef unique lambrissée, de deux chapelles formant un transept et d’une abside polygonale. Un grand clocher encadre et surmonte la façade occidentale. À l’intérieur, remarquez une niche liturgique ornée d’un arc accolade, et dans la nef, un bénitier en pierre daté de 1812. Place de l’église.

Description de l’ancienne cloche (plus ancienne du canton), le chemin de croix restauré, de l’horloge et des 2 tableaux restaurés Baptême du Christ et Crucifixion

©mairie de Lanzac