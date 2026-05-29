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Ciné Belle Etoile Astérix et l’Empire du milieu Lanzac

Ciné Belle Etoile Astérix et l’Empire du milieu Lanzac

Ciné Belle Etoile Astérix et l’Empire du milieu Lanzac vendredi 31 juillet 2026.

Adresse : Stade municipal

Ville : 46200 Lanzac

Département : Lot

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 22:00:00

Tarif : Gratuit

Lanzac

Ciné Belle Etoile Astérix et l’Empire du milieu

Stade municipal Lanzac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 22:00:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Début de la projection à la tombée de la nuit

Début de la projection à la tombée de la nuit. Film de Guillaume Canet. Nos deux inséparables Gaulois partent en Chine libérer l’impératrice emprisonnée

Repas au camping, repli salle des fêtes en cas de mauvais temps

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Stade municipal Lanzac 46200 Lot Occitanie +33 5 65 37 02 58 

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English :

Show begins at dusk

L’événement Ciné Belle Etoile Astérix et l’Empire du milieu Lanzac a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Vallée de la Dordogne

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