Ciné Belle Etoile Astérix et l’Empire du milieu Lanzac
Ciné Belle Etoile Astérix et l’Empire du milieu Lanzac vendredi 31 juillet 2026.
Lanzac
Ciné Belle Etoile Astérix et l’Empire du milieu
Stade municipal Lanzac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 22:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Début de la projection à la tombée de la nuit
Début de la projection à la tombée de la nuit. Film de Guillaume Canet. Nos deux inséparables Gaulois partent en Chine libérer l’impératrice emprisonnée
Repas au camping, repli salle des fêtes en cas de mauvais temps
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Stade municipal Lanzac 46200 Lot Occitanie +33 5 65 37 02 58
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English :
Show begins at dusk
L’événement Ciné Belle Etoile Astérix et l’Empire du milieu Lanzac a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Vallée de la Dordogne
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