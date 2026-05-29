Lanzac

Ciné Belle Etoile Astérix et l’Empire du milieu

Stade municipal Lanzac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 22:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Début de la projection à la tombée de la nuit

Début de la projection à la tombée de la nuit. Film de Guillaume Canet. Nos deux inséparables Gaulois partent en Chine libérer l’impératrice emprisonnée

Repas au camping, repli salle des fêtes en cas de mauvais temps

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Stade municipal Lanzac 46200 Lot Occitanie +33 5 65 37 02 58

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English :

Show begins at dusk

L’événement Ciné Belle Etoile Astérix et l’Empire du milieu Lanzac a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Vallée de la Dordogne