120 ans du hameau de la minière, Hameau de la minière de Vallauria, Tende

Informations pratiques

120 ans du hameau de la minière Samedi 19 septembre, 10h00 Hameau de la minière de Vallauria Alpes-Maritimes

Réservation conseillée. Pas de nombre limité. Animations gratuites et ouvertes à tous. Repas à 15€ (10€ enfants -12 ans).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

L’année 1906 a été une charnière dans les changements architecturaux du hameau lors de l’exploitation minière. La chapelle Saint Barbe telle qu’on la connaît aujourd’hui a été construite à cette date.

Le Samedi 19 septembre, nous organisons une journée de célébration des 120 ans du hameau de la Minière.

Au programme :

De 10h à 12h30 :

* Visite de la mine gratuite, sur réservation

* Ateliers de chants de mineurs, gratuit sur réservation

De 12h30 à 14h :

Repas du mineur, 15€ sur réservation (10€ pour les enfants -12 ans)

De 14h à 16h30 :

Visite historique du hameau, contée animée et chantée –> Sur la trace de la vie du hameau il y a 120 ans.

– Bruno Ancel, archéologue minier

– François-Xavier Asso, prêtre de la chapelle Sainte Barbe

– La compagnie Terracanto

A partir de 16h30 :

Pot Convivial chanté

Réservation au 04.93.04.62.40

Possibilité de dormir sur place, sur réservation

Hameau de la minière de Vallauria 06430, Tende Tende 06430 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 93 04 62 40 https://neige-merveilles.fr/ [{« type »: « email », « value »: « info@neige-merveilles.fr »}] L’association Neige et Merveilles se situe dans un ancien village minier, aux portes du Parc du Mercantour et à deux pas de la vallée ds Merveilles. Le hameau a été racheté en 1960 par des ouvriers de Renault afin de créer un village de rencontres et de partage, reconstruit par des jeunes venus du monde entier.

Aujourd’hui, nous accueillons des randonneurs, des familles, des groupes… et organisons des séjours scolaires, des chantiers jeunes. Sur place, nous proposons un hébergement en chambre refuge ou confort avec repas, un bistrot, des visites de la mine, et des évènements culturels. Parking au lac des Mesces. Accès à pied à 15 minutes de marche ou piste 4×4.

L’année 1906 a été une charnière dans les changements architecturaux du hameau lors de l’exploitation minière. La chapelle Saint Barbe telle qu’on la connaît aujourd’hui a été construite à cette date.

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