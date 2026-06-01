12ème édition du Festival Poésie et Chansons au Pays des lavandes 2025 Valensole
12ème édition du Festival Poésie et Chansons au Pays des lavandes 2025 Valensole samedi 20 juin 2026.
Valensole
12ème édition du Festival Poésie et Chansons au Pays des lavandes 2025
Valensole Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-20
Rencontres autour de la poésie et de la chanson, concerts, conférences, … Du 20 juin au 26 juin 2026
Se référer au programme détaillé.
Il est conseillé de réserver ses billets par courriel ou par téléphone.
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Valensole 04210 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 84 95 86 66 poetesdeshautesterres@gmail.com
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English :
Poetry and song events, concerts, conferences, etc. From June 20 to June 26, 2026
Please refer to the detailed program.
We recommend reserving tickets by e-mail or telephone.
L’événement 12ème édition du Festival Poésie et Chansons au Pays des lavandes 2025 Valensole a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque