Valensole

12ème édition du Festival Poésie et Chansons au Pays des lavandes 2025

Valensole Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-20

Rencontres autour de la poésie et de la chanson, concerts, conférences, … Du 20 juin au 26 juin 2026

Se référer au programme détaillé.

Il est conseillé de réserver ses billets par courriel ou par téléphone.

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Valensole 04210 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 84 95 86 66 poetesdeshautesterres@gmail.com

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English :

Poetry and song events, concerts, conferences, etc. From June 20 to June 26, 2026

Please refer to the detailed program.

We recommend reserving tickets by e-mail or telephone.

L’événement 12ème édition du Festival Poésie et Chansons au Pays des lavandes 2025 Valensole a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque