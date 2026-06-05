12ème journée Montargoise de cancerologie et soins de support Amilly
12ème journée Montargoise de cancerologie et soins de support Amilly jeudi 11 juin 2026.
Amilly
12ème journée Montargoise de cancerologie et soins de support
264 Rue de la Mère Dieu Amilly Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 17:30:00
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
12ème journée Montargoise de cancerologie et soins de support
Ateliers de 17h30 à 19h30 et conférences de 19h30 à 22h30.
Entrée libre .
264 Rue de la Mère Dieu Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 76 00
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English :
12th Montargo cancer and support care day
L’événement 12ème journée Montargoise de cancerologie et soins de support Amilly a été mis à jour le 2026-05-30 par OT MONTARGIS
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