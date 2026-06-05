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12ème journée Montargoise de cancerologie et soins de support Amilly

12ème journée Montargoise de cancerologie et soins de support Amilly

12ème journée Montargoise de cancerologie et soins de support Amilly jeudi 11 juin 2026.

Adresse : 264 Rue de la Mère Dieu

Ville : 45200 Amilly

Département : Loiret

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Amilly

12ème journée Montargoise de cancerologie et soins de support

264 Rue de la Mère Dieu Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 17:30:00
fin : 2026-06-11

Date(s) :
2026-06-11

12ème journée Montargoise de cancerologie et soins de support
Ateliers de 17h30 à 19h30 et conférences de 19h30 à 22h30.
Entrée libre   .

264 Rue de la Mère Dieu Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 76 00 

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English :

12th Montargo cancer and support care day

L’événement 12ème journée Montargoise de cancerologie et soins de support Amilly a été mis à jour le 2026-05-30 par OT MONTARGIS

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