Amilly

12ème journée Montargoise de cancerologie et soins de support

264 Rue de la Mère Dieu Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 17:30:00

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

12ème journée Montargoise de cancerologie et soins de support

Ateliers de 17h30 à 19h30 et conférences de 19h30 à 22h30.

Entrée libre .

264 Rue de la Mère Dieu Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 76 00

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English :

12th Montargo cancer and support care day

L’événement 12ème journée Montargoise de cancerologie et soins de support Amilly a été mis à jour le 2026-05-30 par OT MONTARGIS