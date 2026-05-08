Amilly

Le rendez-vous des élégantes

Chemin des Mulets Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Le rendez-vous des élégantes

Fort du succès de l’édition 2025 avec plus de 3000 visiteurs, les Élégantes donnent rendez-vous aux passionnés et curieux de tout âge pour un voyage dans le temps.

Cette nouvelle édition mettra à l’honneur une large gamme de véhicules d’époque produits jusqu’à la fin des années 1970. Comme lors de la précédente édition, le public est attendu nombreux pour découvrir ces légendes automobiles et profiter de l’ambiance conviviale et du cadre unique du domaine de la Pailleterie. Animations, concert, démonstrations, restauration et d’autres surprises seront au rendez-vous. Avec la participation du club Rétr’Auto Du Gâtinais et l’association Retro’festive .

Chemin des Mulets Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire vie-culturelle@amilly45.fr

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English :

A meeting place for elegant women

L’événement Le rendez-vous des élégantes Amilly a été mis à jour le 2026-05-08 par OT MONTARGIS