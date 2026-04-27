Découverte des plans d’eau avec l’association Les Corbeaux Gâtinais Nature Amilly
Découverte des plans d’eau avec l’association Les Corbeaux Gâtinais Nature Amilly samedi 30 mai 2026.
Amilly
Découverte des plans d’eau avec l’association Les Corbeaux Gâtinais Nature
Rue de l’Union Amilly Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 12:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Découverte des plans d’eau avec l’association Les Corbeaux Gâtinais Nature
Animation gratuite pour en savoir plus sur l’origine et l’aménagement des plans d’eau, la biodiversité et la protection des espèces. Animé par l’association Les Corbeaux Gâtinais Nature. .
Rue de l’Union Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 71 47 52 21
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English :
Discover the waterways with the association Les Corbeaux Gâtinais Nature
L’événement Découverte des plans d’eau avec l’association Les Corbeaux Gâtinais Nature Amilly a été mis à jour le 2026-04-27 par OT MONTARGIS
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