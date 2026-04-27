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Découverte des plans d’eau avec l’association Les Corbeaux Gâtinais Nature Amilly

Découverte des plans d’eau avec l’association Les Corbeaux Gâtinais Nature Amilly

Découverte des plans d’eau avec l’association Les Corbeaux Gâtinais Nature Amilly samedi 30 mai 2026.

Adresse : Rue de l'Union

Ville : 45200 Amilly

Département : Loiret

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Amilly

Découverte des plans d’eau avec l’association Les Corbeaux Gâtinais Nature

Rue de l’Union Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 12:30:00

Date(s) :
2026-05-30

Découverte des plans d’eau avec l’association Les Corbeaux Gâtinais Nature
Animation gratuite pour en savoir plus sur l’origine et l’aménagement des plans d’eau, la biodiversité et la protection des espèces. Animé par l’association Les Corbeaux Gâtinais Nature.   .

Rue de l’Union Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 71 47 52 21 

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English :

Discover the waterways with the association Les Corbeaux Gâtinais Nature

L’événement Découverte des plans d’eau avec l’association Les Corbeaux Gâtinais Nature Amilly a été mis à jour le 2026-04-27 par OT MONTARGIS

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