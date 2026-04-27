Les ateliers d’écriture de Raphaël Bardas Amilly
Les ateliers d’écriture de Raphaël Bardas Amilly samedi 30 mai 2026.
Amilly
Les ateliers d’écriture de Raphaël Bardas
35 Rue des Droits de l’Homme Amilly Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Les ateliers d’écriture de Raphaël Bardas
La fréquentation de la lecture amène parfois à l’écriture. Alors pour accompagner celles et ceux qui hésitent ou se sont déjà lancés, et ont envie d’affiner leur plume, l’écrivain Raphaël Bardas proposera au fil de l’année plusieurs ateliers d’écriture, d’1h30 chacun, permettant de travailler des points d’écriture techniques et créatifs.
La séance de Mai sera dédiée au thème suivant Réussir un personnage en travaillant sa transformation . À partir de 15 ans. .
35 Rue des Droits de l’Homme Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 09 55
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English :
Raphaël Bardas?s writing workshops
L’événement Les ateliers d’écriture de Raphaël Bardas Amilly a été mis à jour le 2026-04-27 par OT MONTARGIS
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