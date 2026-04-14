Pédalez pour la bonne cause !, Centre Hospitalier de l’Agglomération Montargoise, Amilly

Pédalez pour la bonne cause ! Jeudi 28 mai, 10h00 Centre Hospitalier de l’Agglomération Montargoise Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-28T10:00:00+02:00 – 2026-05-28T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-28T10:00:00+02:00 – 2026-05-28T16:00:00+02:00

‍♂️ Pédalez pour la bonne cause !

Jeudi 28 mai

De 10h à 16h

Hall d’accueil du Centre Hospitalier de l’Agglomération Montargoise

Rejoignez-nous pour une journée solidaire ouverte à tous : personnels hospitaliers, patients et visiteurs

Le défi ?

Monter en selle et pédaler pour soutenir une belle cause !

1 kilomètre parcouru = 1 € reversé

Les fonds collectés seront destinés à l’association de Pédiatrie-Néonatologie.

Cet événement est organisé en partenariat avec l’ACEF Val-de-France

Que vous soyez sportif ou simplement motivé, chaque coup de pédale compte !

➡️ Venez nombreux, relevez le défi et faites la différence !

Centre Hospitalier de l’Agglomération Montargoise 658 rue des Bourgoins 45200 Amilly Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire

Chaque kilomètre parcouru = 1 € reversé à l’association de Pédiatrie-Néonatologie de l’hôpital