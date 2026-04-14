Pédalez pour la bonne cause !, Centre Hospitalier de l’Agglomération Montargoise, Amilly
Pédalez pour la bonne cause !, Centre Hospitalier de l’Agglomération Montargoise, Amilly jeudi 28 mai 2026.
Pédalez pour la bonne cause ! Jeudi 28 mai, 10h00 Centre Hospitalier de l’Agglomération Montargoise Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-28T10:00:00+02:00 – 2026-05-28T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-28T10:00:00+02:00 – 2026-05-28T16:00:00+02:00
♂️ Pédalez pour la bonne cause !
Jeudi 28 mai
De 10h à 16h
Hall d’accueil du Centre Hospitalier de l’Agglomération Montargoise
Rejoignez-nous pour une journée solidaire ouverte à tous : personnels hospitaliers, patients et visiteurs
Le défi ?
Monter en selle et pédaler pour soutenir une belle cause !
1 kilomètre parcouru = 1 € reversé
Les fonds collectés seront destinés à l’association de Pédiatrie-Néonatologie.
Cet événement est organisé en partenariat avec l’ACEF Val-de-France
Que vous soyez sportif ou simplement motivé, chaque coup de pédale compte !
➡️ Venez nombreux, relevez le défi et faites la différence !
Centre Hospitalier de l’Agglomération Montargoise 658 rue des Bourgoins 45200 Amilly Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire
Chaque kilomètre parcouru = 1 € reversé à l’association de Pédiatrie-Néonatologie de l’hôpital