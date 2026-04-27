Amilly

Brocante des Goths

54 Rue du Pont d’Ardan Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 07:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Brocante des Goths

Organisée par LES AMI’ GOTHS. Professionnels non autorisés. Bénéfices reversés à l’école pour financer des sorties ou projets pédagogiques. Structure gonflable. Restauration sur place, musique. Véhicule garé derrière le stand. .

54 Rue du Pont d’Ardan Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 43 38 23 34 lesamigoths@gmail.com

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English :

Brocante des Goths

L’événement Brocante des Goths Amilly a été mis à jour le 2026-04-27 par OT MONTARGIS