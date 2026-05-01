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Football Match régional 2 J3 Amilly opposé à Maintenon Amilly

Football Match régional 2 J3 Amilly opposé à Maintenon Amilly

Football Match régional 2 J3 Amilly opposé à Maintenon Amilly dimanche 31 mai 2026.

Adresse : 490 Rue de la Fontaine

Ville : 45200 Amilly

Département : Loiret

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Amilly

Football Match régional 2 J3 Amilly opposé à Maintenon

490 Rue de la Fontaine Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 14:30:00
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Football Match régional 2 J3 Amilly opposé à Maintenon
Venez encourager l’équipe 1ère des J3 Sports Amilly Football face à Maintenon lors du match de championnat Régional 2 au stade Georges-Clériceau.   .

490 Rue de la Fontaine Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 76 00 

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English :

Soccer: Regional 2 match J3 Amilly vs Maintenon

L’événement Football Match régional 2 J3 Amilly opposé à Maintenon Amilly a été mis à jour le 2026-04-30 par OT MONTARGIS

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