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Sortie botanique Amilly

Sortie botanique Amilly

Sortie botanique Amilly samedi 23 mai 2026.

Adresse : Rue de l'Union

Ville : 45200 Amilly

Département : Loiret

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Amilly

Sortie botanique

Rue de l’Union Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-23 12:30:00

Date(s) :
2026-05-23

Sortie botanique
Animation gratuite Découverte de la flore des zones humides.
Animé par l’association Les Corbeaux Gâtinais Nature M. Jean-Pierre MERAL   .

Rue de l’Union Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 71 47 52 21 

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English :

Botanical outing

L’événement Sortie botanique Amilly a été mis à jour le 2026-04-21 par OT MONTARGIS

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