Amilly

Sortie botanique

Rue de l’Union Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-23 12:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Sortie botanique

Animation gratuite Découverte de la flore des zones humides.

Animé par l’association Les Corbeaux Gâtinais Nature M. Jean-Pierre MERAL .

Rue de l’Union Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 71 47 52 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Botanical outing

L’événement Sortie botanique Amilly a été mis à jour le 2026-04-21 par OT MONTARGIS