Sortie botanique Amilly
Sortie botanique Amilly samedi 23 mai 2026.
Amilly
Sortie botanique
Rue de l’Union Amilly Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-23 12:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Sortie botanique
Animation gratuite Découverte de la flore des zones humides.
Animé par l’association Les Corbeaux Gâtinais Nature M. Jean-Pierre MERAL .
Rue de l’Union Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 71 47 52 21
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English :
Botanical outing
L’événement Sortie botanique Amilly a été mis à jour le 2026-04-21 par OT MONTARGIS