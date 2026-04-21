Amilly

C’est comment qu’on freine ? Une histoire de la virtuosité du XVème au XVIIIème siècles.

35 Rue des Droits de l’Homme Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

C’est comment qu’on freine ? Une histoire de la virtuosité du XVème au XVIIIème siècles.

Tous les vendredis hors périodes de vacances scolaires avec Joseph Rassam

Entrée libre et gratuite. .

35 Rue des Droits de l’Homme Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 09 55

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English :

How do you brake? A history of virtuosity from the 15th to the 18th centuries.

L’événement C’est comment qu’on freine ? Une histoire de la virtuosité du XVème au XVIIIème siècles. Amilly a été mis à jour le 2026-04-21 par OT MONTARGIS