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C’est comment qu’on freine ? Une histoire de la virtuosité du XVème au XVIIIème siècles. Amilly

C’est comment qu’on freine ? Une histoire de la virtuosité du XVème au XVIIIème siècles. Amilly

C’est comment qu’on freine ? Une histoire de la virtuosité du XVème au XVIIIème siècles. Amilly vendredi 22 mai 2026.

Adresse : 35 Rue des Droits de l'Homme

Ville : 45200 Amilly

Département : Loiret

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Amilly

C’est comment qu’on freine ? Une histoire de la virtuosité du XVème au XVIIIème siècles.

35 Rue des Droits de l’Homme Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:00:00
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

C’est comment qu’on freine ? Une histoire de la virtuosité du XVème au XVIIIème siècles.
Tous les vendredis hors périodes de vacances scolaires avec Joseph Rassam
Entrée libre et gratuite.   .

35 Rue des Droits de l’Homme Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 09 55 

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English :

How do you brake? A history of virtuosity from the 15th to the 18th centuries.

L’événement C’est comment qu’on freine ? Une histoire de la virtuosité du XVème au XVIIIème siècles. Amilly a été mis à jour le 2026-04-21 par OT MONTARGIS

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