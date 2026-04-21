C’est comment qu’on freine ? Une histoire de la virtuosité du XVème au XVIIIème siècles. Amilly
C’est comment qu’on freine ? Une histoire de la virtuosité du XVème au XVIIIème siècles. Amilly vendredi 22 mai 2026.
Amilly
C’est comment qu’on freine ? Une histoire de la virtuosité du XVème au XVIIIème siècles.
35 Rue des Droits de l’Homme Amilly Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
C’est comment qu’on freine ? Une histoire de la virtuosité du XVème au XVIIIème siècles.
Tous les vendredis hors périodes de vacances scolaires avec Joseph Rassam
Entrée libre et gratuite. .
35 Rue des Droits de l’Homme Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 09 55
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English :
How do you brake? A history of virtuosity from the 15th to the 18th centuries.
L’événement C’est comment qu’on freine ? Une histoire de la virtuosité du XVème au XVIIIème siècles. Amilly a été mis à jour le 2026-04-21 par OT MONTARGIS