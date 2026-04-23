Brocante à l’école du Clos-Vinot Amilly
Brocante à l’école du Clos-Vinot Amilly dimanche 24 mai 2026.
Amilly
Brocante à l’école du Clos-Vinot
255 Rue Frédéric Chopin Amilly Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Brocante à l’école du Clos-Vinot
Entrée des exposants dès 6h00 rue Mozart. Réservé aux particuliers. Métiers de bouche interdits, articles neufs interdits. Buvette et restauration sur place sur réservation. Château gonflable. Organisée par C’Vinotland, association des parents d’élèves, bénéfices intégralement reversés aux écoles du clos Vinot. .
255 Rue Frédéric Chopin Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 15 86 38 11
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English :
Flea market at Clos-Vinot school
L’événement Brocante à l’école du Clos-Vinot Amilly a été mis à jour le 2026-04-23 par OT MONTARGIS
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