Tournoi inter-entreprises Amilly
Tournoi inter-entreprises Amilly vendredi 5 juin 2026.
Amilly
Tournoi inter-entreprises
490 Rue de la Fontaine Amilly Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Tournoi inter-entreprises
La section J3 Football organise leur 1er tournoi inter-entreprises 8 joueurs 4 remplaçants.
Buvette et restauration sur place. .
490 Rue de la Fontaine Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire 511828@cfoot.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Inter-company tournament
L’événement Tournoi inter-entreprises Amilly a été mis à jour le 2026-05-04 par OT MONTARGIS
À voir aussi à Amilly (Loiret)
- L’école municipale de musique vous présente l’Atelier du Nouveau Monde Amilly 7 mai 2026
- Le Loiret au fil de l’eau, Gare de Montargis, Amilly 13 mai 2026
- Le Loiret au fil de l’eau, Gare de Montargis, Amilly 13 mai 2026
- Vendredis de l’Orgue Amilly 15 mai 2026
- Les vendredis ciné Une histoire indienne 2/3 Amilly 15 mai 2026