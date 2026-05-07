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Tournoi inter-entreprises Amilly

Tournoi inter-entreprises Amilly

Tournoi inter-entreprises Amilly vendredi 5 juin 2026.

Adresse : 490 Rue de la Fontaine

Ville : 45200 Amilly

Département : Loiret

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Amilly

Tournoi inter-entreprises

490 Rue de la Fontaine Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05

Tournoi inter-entreprises
La section J3 Football organise leur 1er tournoi inter-entreprises 8 joueurs 4 remplaçants.
Buvette et restauration sur place.   .

490 Rue de la Fontaine Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire   511828@cfoot.fr

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English :

Inter-company tournament

L’événement Tournoi inter-entreprises Amilly a été mis à jour le 2026-05-04 par OT MONTARGIS

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