Amilly

Amilly-Concert: Tom Ollendorff & Fabrice Tarel Quartet

35 Rue des Droits de l’Homme Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Amilly-Concert: Tom Ollendorff & Fabrice Tarel Quartet

Un concert de jazz nouvelle génération. Gratuit, sur réservation.

Le guitariste britannique Tom Ollendorff est issu de cette nouvelle génération londonienne qui fait tant parler d’elle actuellement. Au-delà d’un jeu sans faille, servi par une virtuosité peu commune, c’est un sens de l’équilibre et de l’esthétique constant qui marque à l’écoute de ce musicien dont on peut citer les récentes tournées avec Aaron Parks, Ben Wendel et Ari Hoenig.

Le pianiste Fabrice Tarel se joint à lui. On le connaît pour ses compositions riches et profondes, à l’univers singulier, et pour ses liens forts avec l’Angleterre, pays dans lequel il a vécu plusieurs années. Christophe Lincontang, contrebassiste d’expérience et Marc Michel, batteur parcourant inlassablement les scènes du monde entier. .

35 Rue des Droits de l’Homme Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 09 55

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Amilly-Concert: Tom Ollendorff & Fabrice Tarel Quartet

L’événement Amilly-Concert: Tom Ollendorff & Fabrice Tarel Quartet Amilly a été mis à jour le 2026-05-04 par OT MONTARGIS