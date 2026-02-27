13 ème Bourse d’échange et exposition de véhicules anciens Conservatoire du Machinisme Agricole Velesmes-Échevanne

13 ème Bourse d’échange et exposition de véhicules anciens

Conservatoire du Machinisme Agricole 15 rue de l’hermitage Velesmes-Échevanne Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Ventes et trocs de pièces détachées tous véhicules (auto, moto, cyclo, camion, véhicules militaires, tracteurs et

matériels agricoles, revues techniques et documentations)

Emplacement gratuit de 4 ml pour les exposants (mètre supplémentaire payant), mais inscription obligatoire

pour la réservation des place

Exposition de véhicules anciens par des particuliers et des clubs, autos, motos, cyclos, tracteurs, camions,

véhicules militaires, moteurs fixes etc…

Animation, danses folklorique .

Conservatoire du Machinisme Agricole 15 rue de l’hermitage Velesmes-Échevanne 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 87 18 04 remyrougeol@gmail.com

