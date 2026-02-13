13ème salon troglodytique des métiers d’art et des artistes à Trôo Troo

13ème salon troglodytique des métiers d’art et des artistes à Trôo

Rue Haute Troo Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche 2026-05-10 10:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

2026-05-10

Trôo d’artistes à ce salon !

13ème salon troglodytique des métiers d’art et des artistes à Trôo. Une trentaine d’artistes et métier d’art exposeront leurs créations dans des lieux insolites à Trôo. Buvette. .

Rue Haute Troo 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 72 87 50 trootourisme41@gmail.com

English :

Trôo Tourism welcomes in the troglodytic cellars of the village a maximum of artists from all horizons…

