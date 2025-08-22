A flanc de coteau Sentier des troglodytes Troo Loir-et-Cher

A flanc de coteau Sentier des troglodytes A pieds

A flanc de coteau Sentier des troglodytes 41800 Troo Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Durée : 60 Distance : 2300.0 Tarif :

Parcourez les sentiers et les nombreux escaliers à la découverte des habitations troglodytiques qui font tout le charme de cet ancien village fortifié. Une randonnée à programmer sans hésitation lors d’un week-end insolite en vallée du loir.

https://troo.fr/plan-et-parcours/ +33 2 54 72 87 50

English :

Wander along the paths and the many staircases to discover the troglodytic dwellings that make up the charm of this ancient fortified village. A hike to be programmed without hesitation during an unusual weekend in the Loir valley.

Deutsch :

Entdecken Sie auf den Pfaden und zahlreichen Treppen die Höhlenwohnungen, die den Charme dieses alten befestigten Dorfes ausmachen. Eine Wanderung, die Sie ohne zu zögern an einem ungewöhnlichen Wochenende im Loirtal planen sollten.

Italiano :

Passeggiate lungo i sentieri e le scale per scoprire le abitazioni troglodite che costituiscono il fascino di questo antico villaggio fortificato. Un’escursione da programmare senza esitazioni durante un insolito fine settimana nella Valle del Loir.

Español :

Pasee por los senderos y las escaleras para descubrir las viviendas trogloditas que conforman el encanto de este antiguo pueblo fortificado. Una excursión para planificar sin dudar durante un fin de semana inusual en el Valle del Loir.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-24 par SIT Centre-Val de Loire