La vallée du Loir… en attelage, troglodytes et patrimoine Troo Loir-et-Cher vendredi 1 mai 2026.
La vallée du Loir… en attelage, troglodytes et patrimoine Les Hayes Gouffre des Hayes 41800 Troo Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
Découvrez ce magnifique circuit équestre balisé de 52 kms situé au cœur de la vallée du Loir. A cheval ou en attelage, partez sur 3 jours à la découverte d’un patrimoine authentique exceptionnel villages troglodytiques, églises, maison natale de Ronsard, château de Lavardin…
https://www.vendome-tourisme.fr/ +33 2 54 77 05 07
English :
Discover this magnificent 52 km signposted equestrian circuit in the heart of the Loir Valley. On horseback or in a carriage, set off over 3 days to discover an exceptional authentic heritage: troglodyte villages, churches, Ronsard?s birthplace, Lavardin castle?
Deutsch :
Entdecken Sie diese wunderschöne, 52 km lange, ausgeschilderte Reitroute im Herzen des Loir-Tals. Entdecken Sie in drei Tagen zu Pferd oder mit dem Gespann ein außergewöhnliches authentisches Kulturerbe: Höhlendörfer, Kirchen, das Geburtshaus von Ronsard, das Schloss von Lavardin?
Italiano :
Scoprite questa magnifica ippovia segnalata di 52 km nel cuore della Valle del Loir. A cavallo o in carrozza, partite per 3 giorni alla scoperta di un patrimonio autentico ed eccezionale: villaggi trogloditi, chiese, la casa natale di Ronsard, il castello di Lavardin?
Español :
Descubra esta magnífica ruta a caballo señalizada de 52 kilómetros en el corazón del valle del Loir. A caballo o en carruaje, descubra durante 3 días un patrimonio auténtico y excepcional: pueblos trogloditas, iglesias, la casa natal de Ronsard, el castillo de Lavardin..
