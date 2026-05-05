13ème salon troglodytique des métiers d’art et des artistes à Trôo, Troo, Troo

13ème salon troglodytique des métiers d’art et des artistes à Trôo Dimanche 10 mai, 00h00 Troo Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T00:00:00+02:00 – 2026-05-10T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-10T00:00:00+02:00 – 2026-05-10T23:59:00+02:00

Trôo d’artistes à ce salon ! 13ème salon troglodytique des métiers d’art et des artistes à Trôo. Une trentaine d’artistes et métier d’art exposeront leurs créations dans des lieux insolites à Trôo. Buvette.

Troo Rue HauteRue Haute, 41800 Troo Troo 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 72 87 50 »}]

Trôo d’artistes à ce salon ! 13ème salon troglodytique des métiers d’art et des artistes à Trôo. Une trentaine d’artistes et métier d’art exposeront leurs créations dans des lieux insolites à Trôo. Bu Brocantes foires et marchés