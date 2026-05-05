Journée voitures anciennes à Trôo, Gare de Trôo, Troo

Journée voitures anciennes à Trôo Dimanche 28 juin, 00h00 Gare de Trôo Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T00:00:00+02:00 – 2026-06-28T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-28T00:00:00+02:00 – 2026-06-28T23:59:00+02:00

Véhicules anciens à Trôo ! Journée voitures anciennes à Trôo. Voitures, tracteurs anciens et deux-roues seront exposés. Des auteurs et autrices du Vendômois seront présents pour dédicacer leurs ouvrages. Un barbecue sera mis à disposition (pensez à apporter votre pique-nique), ainsi qu’une buvette.

Gare de Trôo 41800 Troo Troo 41800 Saint-Quentin-les-Troo Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Véhicules anciens à Trôo ! Journée voitures anciennes à Trôo. Voitures, tracteurs anciens et deux-roues seront exposés. Des auteurs et autrices du Vendômois seront présents pour dédicacer leurs ouvrag