Concert de la chorale Bel Canto de Houssay à Trôo, Collégiale Saint-Martin, Troo

Concert de la chorale Bel Canto de Houssay à Trôo Vendredi 5 juin, 00h00 Collégiale Saint-Martin Loir-et-Cher

1,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T00:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-05T00:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:59:00+02:00

Moment musical dans la Collégiale de Trôo ! Concert de la chorale Bel Canto de Houssay à Trôo. Sous la direction d’Agnès Marandeau-Claeren. Participation libre « au chapeau » au profit de la chorale.

Collégiale Saint-Martin 41800 Troo Troo 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 86 73 58 38 »}]

Moment musical dans la Collégiale de Trôo ! Concert de la chorale Bel Canto de Houssay à Trôo. Sous la direction d’Agnès Marandeau-Claeren. Participation libre « au chapeau » au profit de la chorale. Concert