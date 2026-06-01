Concert de la chorale Bel Canto de Houssay à Trôo, Collégiale Saint-Martin, Troo
Concert de la chorale Bel Canto de Houssay à Trôo, Collégiale Saint-Martin, Troo vendredi 5 juin 2026.
Concert de la chorale Bel Canto de Houssay à Trôo Vendredi 5 juin, 00h00 Collégiale Saint-Martin Loir-et-Cher
1,00 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T00:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-05T00:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:59:00+02:00
Moment musical dans la Collégiale de Trôo ! Concert de la chorale Bel Canto de Houssay à Trôo. Sous la direction d’Agnès Marandeau-Claeren. Participation libre « au chapeau » au profit de la chorale.
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Moment musical dans la Collégiale de Trôo ! Concert de la chorale Bel Canto de Houssay à Trôo. Sous la direction d’Agnès Marandeau-Claeren. Participation libre « au chapeau » au profit de la chorale. Concert
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