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Concert de la chorale Bel Canto de Houssay à Trôo Troo

Concert de la chorale Bel Canto de Houssay à Trôo Troo

Concert de la chorale Bel Canto de Houssay à Trôo Troo vendredi 5 juin 2026.

Ville : 41800 Troo

Département : Loir-et-Cher

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Troo

Concert de la chorale Bel Canto de Houssay à Trôo

Troo Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-05 20:00:00
fin : 2026-06-05 21:30:00

Date(s) :
2026-06-05

Moment musical dans la Collégiale de Trôo !
Concert de la chorale Bel Canto de Houssay à Trôo. Sous la direction d’Agnès Marandeau-Claeren.
Participation libre au chapeau au profit de la chorale.   .

Troo 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 7 86 73 58 38 

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English :

The Au Coeur de Trôo association is delighted to once again host a concert in the collegiate church of Trôo.

L’événement Concert de la chorale Bel Canto de Houssay à Trôo Troo a été mis à jour le 2026-05-07 par OT de Vendome Territoires Vendomois

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