Concert de la chorale Bel Canto de Houssay à Trôo Troo
Concert de la chorale Bel Canto de Houssay à Trôo Troo vendredi 5 juin 2026.
Troo
Concert de la chorale Bel Canto de Houssay à Trôo
Troo Loir-et-Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-05 20:00:00
fin : 2026-06-05 21:30:00
Date(s) :
2026-06-05
Moment musical dans la Collégiale de Trôo !
Concert de la chorale Bel Canto de Houssay à Trôo. Sous la direction d’Agnès Marandeau-Claeren.
Participation libre au chapeau au profit de la chorale. .
Troo 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 7 86 73 58 38
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English :
The Au Coeur de Trôo association is delighted to once again host a concert in the collegiate church of Trôo.
L’événement Concert de la chorale Bel Canto de Houssay à Trôo Troo a été mis à jour le 2026-05-07 par OT de Vendome Territoires Vendomois
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